36 малых поселений Иркутской области получили связь МегаФона

Более шести тысяч жителей Иркутской области получили доступ к мобильному интернету и голосовой связи МегаФона. Оператор расширил свою сеть в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» на территории небольших населённых пунктов региона.

В программу УЦН вошли 36 сёл, деревень и посёлков Боханского, Заларинского, Черемховского, Нижнеудинского, Ольхонского и других районов Приангарья. Все поселения, где была расширена сеть оператора, считаются малонаселёнными, население каждого не превышает и 500 человек.

«В текущем году наша техническая служба выполняет большую работу по усилению телеком-сети. Так, за 8 месяцев в Иркутской области было построено почти 30 базовых станций и модернизировано более 250 объектов. Кроме того, мы увеличили количество населённых пунктов, где связь и интернет МегаФона появились впервые: по программе устранения цифрового неравенства было охвачено 36 малых поселений региона: это Сахорово, Кундулун, Алкин, Даур, Старый Алзамай, Ермаки, Топка, Ключи, Куртун, Муромцовка и т. д. Для удобства абонентов на официальном сайте оператора представлена карта покрытия, где можно посмотреть доступность сети на территории страны», — рассказал Дмитрий Бобков, директор МегаФона в Иркутской области.