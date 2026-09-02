Кадровый дисбаланс: в Иркутской области увольнений больше, чем найма

Трудовые итоги первого полугодия 2026-го подвели аналитики Иркутскстата. Они зафиксировали кадровый дисбаланс – увольнения за указанный период превышают найм.

«На крупных и средних предприятиях численность выбывших работников превысила число принятых на 4,5 тыс. человек – на 11,7%», – пояснили в организации.

Наиболее интенсивное движение кадров наблюдалось в гостиничном бизнесе и на предприятиях общественного питания, где было принято и уволено 18-19% работников.

Самые стабильные трудовые коллективы в сфере госуправления, обеспечения военной безопасности и соцобеспечения, образования, здравоохранения – здесь увольняются менее 5%.

Напомним, Иркутская область вошла в число регионов-лидеров России по кадровому голоду, заняв второе место. В Приангарье нехватка работников фиксируется в 10 отраслях.