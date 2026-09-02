В Иркутской области сняли карантин по пастереллезу КРС

Россельхознадзор изменил статус Иркутской области по пастереллезу крупного рогатого скота на благополучный, сообщил руководитель службы ветеринарии региона Андрей Лим. Карантинные ограничения были введены в 2024 году из-за вспышки заболевания, и теперь их сняли после проведённых мониторинговых исследований. Восстановление статуса позволяет сельхозпроизводителям свободно реализовывать животноводческую продукцию и продавать скот, включая племенной, в другие регионы России.

«Специалисты государственной ветеринарной службы проделали серьезную работу по восстановлению благополучного статуса Иркутской области, — подчеркнул Андрей Лим. — Ветстанции по специальной методике проводили отбор проб у различных групп животных со всего региона, исследовали их в аккредитованной лаборатории на базе Усольской СББЖ. По результатам мониторинга мы направили пакет документов в центральный аппарат Россельхознадзора для рассмотрения заявки на изменение статуса региона».

Благополучный статус дает возможность сельхозтоваропроизводителям Иркутской области без ограничений реализовывать животноводческую продукцию в другие регионы России, а также продавать скот, в том числе племенной.