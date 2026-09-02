Рубль в сентябре: остановится ли падение?

Август 2026 года в полной мере подтвердил статус месяца, чреватого серьёзными потрясениями для российской валюты. Как отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global, по результатам месяца национальная валюта ослабла на 7,4% по отношению к доллару, потеряла также свыше 8% по отношению к евро и 6,4% — к юаню.

«Ключевыми причинами ухудшения ситуации на валютном рынке выступили возобновление топливного кризиса (вторая волна) и удары беспилотников ВСУ по складской инфраструктуре и логистическим узлам ведущих маркетплейсов. Среди факторов технического характера, усугубивших давление на рубль, стоит выделить масштабные закупки иностранной валюты Минфином для Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила, а также усиление интереса граждан к приобретению валюты — это было связано с сезонным ростом отпускной активности и смягчением кредитных условий из‑за снижения банковских ставок», — поясняет эксперт.

Несмотря на то, что цена на нефть Brent в августе выросла на 5,5%, а дисконт Urals к Brent сократился, и периодически российская нефть торговалась с премией к мировым аналогам, рубль это от падения не спасло. Стоит отметить, что за два десятилетия наблюдений, в том числе в 2026 году, лишь в 8 случаях рубль демонстрировал укрепление в августе.

«А что теперь ожидать от рубля в первый месяц осени? Перспективы сентября для рубля также выглядят напряжёнными. Вероятно, Министерство финансов сохранит высокий объём покупок валюты в сентябре — этому будут способствовать стабильно высокие котировки нефти. В начале сентября возможны важные политические заявления, в том числе сделанные президентом РФ Владимиром Путиным в ходе саммита ШОС и Восточного экономического форума, который пройдёт с 1 по 4 сентября во Владивостоке, и динамика рубля может в краткосрочном периоде зависеть от характера этих заявлений», — считает Мильчакова.

Существенное влияние на динамику валютного курса окажут два важных события: заседание Совета директоров Банка России 11 сентября, посвящённое уровню ключевой ставки, и встреча ФРС 16 сентября, где будет обсуждаться траектория процентных ставок. По оценкам Freedom Global, на сентябрьском заседании ЦБ РФ впервые с июня 2025 года не станет корректировать ставку вниз, оставив её на уровне 14% годовых, а ФРС, в свою очередь, сохранит действующий диапазон ставок без изменений.

«При этом отказ ЦБ РФ от снижения ключевой ставки в сентябре вряд ли окажет большую поддержку рублю», — уточняет аналитик.

Дополнительное давление на курс рубля могут создать парламентские выборы, намеченные на 18–20 сентября. Участники рынка будут пристально следить за заявлениями партий относительно планируемых бюджетных трат — именно эти ожидания способны повлиять на инфляционные прогнозы. Непосредственно сам процесс принятия бюджета на 2027 год не станет драйвером курсовых колебаний. Определяющим фактором окажется политический дискурс и вероятное распределение мандатов в Госдуме по итогам голосования.

«Наш прогноз предполагает дальнейшее ослабление рубля до конца года. Так, уже в сентябре не исключено преодоление отметки в 90 руб. за доллар на фоне ожидаемых покупок валюты Минфином и возможного сохранения всех действующих геополитических рисков в отношении рубля. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ, характеризующаяся умеренной жёсткостью, будет выступать своего рода буфером — она не позволит курсу рухнуть резко, но и не создаст условий для возврата рубля в диапазон 70–80 рублей», — сообщает Мильчакова.

Текущая динамика соответствует ранее сформированным ожиданиям. Аналитики Freedom Global заблаговременно прогнозировали снижение курса во второй половине 2026 года с выходом за уровень 90 руб. за доллар. Они ожидают, что тенденция к плавному снижению курса рубля может сохраняться до завершения текущего года.

«В то же время считаем маловероятным достижение отметки в 100 руб. за доллар в этом году. Макроэкономическая обстановка, несмотря на сложности и внешние риски, остаётся существенно более устойчивой, чем в 2022 году, когда наблюдались экстремальные курсовые колебания», — подчеркивает аналитик.

«Мы ожидаем курс доллара в сентябре 85–92 руб., евро – 98–105 руб., юаня – 12,5–13,1 руб.», — заключает Наталья Мильчакова.