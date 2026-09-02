Рубль за лето потерял 21,5% к доллару из-за падения экспорта и покупок валюты Минфином

За летние месяцы российская валюта ослабла к доллару более чем на 21,5%, при этом в конце августа официальный курс превысил 86 рублей, тогда как в конце мая он находился на уровне около 70–71 рубля, сообщил аналитик «Финама» Александр Потавин. Основными факторами давления стали сокращение нефтяных отгрузок через Черноморский бассейн и увеличение чистого спроса государства на валюту по бюджетному правилу до 5,92 млрд рублей в день.

По предварительным данным, поставки нефти из Новороссийска в первой половине августа уменьшились на 26% по сравнению с июлем из-за дефицита танкеров и военных рисков. При этом Минфин с 7 августа по 4 сентября планировал купить валюту и золото на 136,17 млрд рублей, что создавало дополнительный спрос.

Аналитик отмечает, что динамика курса в сентябре будет зависеть от восстановления экспорта, объема продаж валютной выручки и новых параметров операций Минфина. Прогноз на сентябрь: доллар — 84–89 рублей, евро — 97–102 рубля, юань — 12,4–13,1 рубля. Также с 1 сентября цифровые рубли стали доступны всем гражданам, а вступил в силу закон о цифровых валютах с переходным периодом до июня 2027 года.