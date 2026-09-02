Новости

Шоковая терапия: Новый Водный кодекс может остановить стройки в Иркутске
Региональный Минстрой обратился за официальными разъяснениями по поводу применения поправок в Водный кодекс
Изменения Водного кодекса: как покупателям квартир правильно оценить риски
«Градостроительный потенциал Приангарья может сократиться примерно на 30%» — Виктор Ильичёв об изменениях в Водном кодексе
Все материалы сюжета

Рубль за лето потерял 21,5% к доллару из-за падения экспорта и покупок валюты Минфином

За летние месяцы российская валюта ослабла к доллару более чем на 21,5%, при этом в конце августа официальный курс превысил 86 рублей, тогда как в конце мая он находился на уровне около 70–71 рубля, сообщил аналитик «Финама» Александр Потавин. Основными факторами давления стали сокращение нефтяных отгрузок через Черноморский бассейн и увеличение чистого спроса государства на валюту по бюджетному правилу до 5,92 млрд рублей в день.

По предварительным данным, поставки нефти из Новороссийска в первой половине августа уменьшились на 26% по сравнению с июлем из-за дефицита танкеров и военных рисков. При этом Минфин с 7 августа по 4 сентября планировал купить валюту и золото на 136,17 млрд рублей, что создавало дополнительный спрос.

Аналитик отмечает, что динамика курса в сентябре будет зависеть от восстановления экспорта, объема продаж валютной выручки и новых параметров операций Минфина. Прогноз на сентябрь: доллар — 84–89 рублей, евро — 97–102 рубля, юань — 12,4–13,1 рубля. Также с 1 сентября цифровые рубли стали доступны всем гражданам, а вступил в силу закон о цифровых валютах с переходным периодом до июня 2027 года.

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес