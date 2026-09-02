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Консульство Казахстана хотят открыть в Иркутске

В Иркутске рассматривают возможность открыть консульство Казахстана. Инициативу обсудили во время личной встречи губернатор Приангарья Игорь Кобзев и генеральный консул Республики Казахстан в городе Омске Российской Федерации Керим Кожамбердиев.

«В рамках рабочей встречи обсуждались возможности открытия в Иркутске офиса Почетного консула Республики Казахстан и заключения соглашения о сотрудничестве между Иркутской областью и одним из регионов Казахстана», – пояснили в региональном правительстве.

Пока достигнуты договоренности развивать сотрудничество в торгово-экономической сфере. По итогам первого полугодия 2026 года наблюдается снижение внешнеторгового оборота между Иркутской областью и Республикой Казахстан: планируется усилить работу для улучшения этого показателя. Также будут организованы реверсные бизнес-миссии. Рассматривается возможность туристического сотрудничества.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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