Самозапрет на кредиты установили 22 млн россиян

С момента запуска сервиса россияне подали 27,43 млн заявлений на установку самозапрета на кредиты, при этом на сегодняшний день эта мера действует у 21,97 млн граждан, сообщило Объединённое кредитное бюро (ОКБ).

Большинство (91,6%) выбирают полный самозапрет, а наиболее активны в этой мере жители Мурманской области, где самозапрет установили 27% населения, и Магаданской области (24%).

В августе спрос на услугу снизился: подано 635,2 тыс. заявлений на установку (-18,4% к июлю) и 249,9 тыс. — на снятие (-0,5%). По возрасту чаще всего самозапрет устанавливают россияне 35–45 лет и старше 65 лет (по 20,1%), реже — молодёжь до 25 лет (9,4%). В регионах-лидерах также Республика Коми (23%), Камчатский край и Карелия (по 20%). В Москве показатель составляет 15%, в Санкт-Петербурге — 17%, в Московской области — 16%.