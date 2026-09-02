У иркутской «Точки будущего» появилась «сестра»: открыта аналогичная школа в Якутии

В Якутии открылся второй образовательный комплекс «Точка будущего» в городском округе Жатай. Соглашение о создании проекта подписали в 2020 году в Иркутске.

Якутская школа рассчитана на 840 мест, детский сад – на 200 мест. Имеются физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и залом для художественной гимнастики, корпус дополнительного образования с лабораториями и IT-пространствами, жилой блок, теплый паркинг.

Первый комплекс «Точка будущего» открыли в сентябре 2020 года в Иркутске по инициативе благотворительного фонда «Новый дом». В комплекс входят детский сад и школа, спортивный блок с бассейном, медицинский блок, социально-психологическая служба, учебные мастерские, телестудия, а также коттеджный поселок для приемных семей.

Образовательный комплекс «Точка будущего» уникален: это целостный благотворительный проект, который решает сразу несколько социальных задач. Его концепция не имеет прямых аналогов в России и мире. Особенностями являются совместное обучение детей из разных социальных групп, инклюзивная среда, инновационная образовательная концепция, направленная на подготовку детей к самостоятельной жизни.