В Иркутской области самозапрет на кредиты действует у 364,7 тыс. человек

В Иркутской области 364,7 тыс. человек установили самозапрет на кредиты, что ровняется 16% населения региона. Данные приводит Объединённое кредитное бюро (ОКБ).

За все время существования услуги в Приангарье подано 474,12 тыс. заявлений на постановку самозапрета и 75,98 тыс. заявлений на снятие ограничений.

Всего россияне подали 27,43 млн заявлений на установку самозапрета на кредиты, при этом на сегодняшний день эта мера действует у 21,97 млн граждан.

Наиболее активны в этой мере жители Мурманской области, где самозапрет установили 27% населения, и Магаданской области (24%).