Премии губернатора Иркутской области получат 66 победителей олимпиад и их наставники

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал распоряжение о присуждении премий школьникам — победителям регионального этапа, а также победителям и призерам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, сообщил министр образования региона Максим Парфенов. В 2026 году поощрят 66 человек (в 2025-м премии получили 56 школьников), а также педагогов, подготовивших победителей и призеров. Размер выплат составит от 20 до 40 тысяч рублей в зависимости от этапа и результата.

«В 2025 году по инициативе Губернатора Иркутской области были учреждены премии школьникам, успешно выступившим в самом масштабном интеллектуальном состязании страны. Это еще одна дополнительная мера поддержки тех, кто своими достижениями укрепляет престиж нашего региона на всероссийском уровне», — отметил министр образования Иркутской области Максим Парфенов.

Премии победителям регионального этапа составят 20 тысяч рублей, призерам заключительного этапа — 30 тысяч, победителям заключительного этапа — 40 тысяч рублей. Педагоги за каждого подготовленного ученика получат аналогичные суммы. Дипломы победителей и призеров финала ВсОШ дают право на поступление в вузы без экзаменов по профилю в течение четырех лет, а в Иркутской области такие школьники также имеют право на ежемесячную выплату в пять тысяч рублей при поступлении в местные вузы.