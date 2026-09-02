Названы застройщики-лидеры Иркутской области по объему текущего строительства в августе 2026 года

ГК «Новый город» остается лидером рейтинга Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) в Иркутской области по объему текущего строительства.

На начало сентября 2026 года доля рынка ГК «Новый город» в регионе составила 11,4% – 99,8 тыс. м². ГК «ДомСтрой» вновь вернулся на вторую строчку с долей в 6,4% – 56 тыс. м². Третье место за ГК «Грандстрой» – 6,25% и 54,7 тыс. м².

Ранее стало известно, что ввод многоквартирных домой в Иркутской области снизился на 12,4% в 2025 году. В регионе за прошедший год было введено в эксплуатацию 44 новых жилых дома. Общее число квартир в них составило 7 тыс., а общая площадь – 354,7 тыс. квадратных метров, что на 12,4% ниже показателя прошлого года (405,2 тыс. квадратных метров).