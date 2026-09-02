23% иркутян готовы работать в одной компании со своей второй половиной

Исследование SuperJob показало, что 23% экономически активных жителей Иркутска готовы работать в одной компании со своей второй половиной, тогда как с лучшим другом или подругой — 56%.

Подчиняться супругу или супруге согласны 26% респондентов, а руководить родными и близкими горожане стремятся реже — в роли начальника свою вторую половину взяли бы в подчиненные 31%.

Отношение к совместной работе зависит от пола: мужчины охотнее женщин готовы делить рабочие будни с друзьями, женщины — с матерями. Оказаться в подчинении у жены мужчины желают заметно реже, чем женщины — в подчинении у мужа, а работать с матерью-руководителем согласен лишь каждый пятый мужчина. Руководить отцом готовы 26% опрошенных, матерью — 27%, а подчиняться отцу согласны 24%, матери — 21%.