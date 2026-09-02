Путин оценил ущерб от атак Украины на судоходство в 1% ВВП России

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке заявил, что общий ущерб от атак Украины на гражданское судоходство в Черном и Азовском морях составил около 1% ВВП, что не является критическим для страны. Об этом пишет газета «Ведомости».

По его словам, повреждено порядка 100 судов, погибли люди, в том числе иностранные граждане. Глава государства также подчеркнул, что удары РФ по украинскому экспорту могут повлечь за собой валютный, бюджетный и банковский кризисы на Украине.

«Общий ущерб составил около 1% ВВП, это не критический для нас ущерб», — сказал Путин.

В ходе пресс-конференции президент также отметил, что России осталось отремонтировать 10% нефтеперерабатывающих заводов, пострадавших в результате атак БПЛА.