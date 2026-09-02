ЦБ ожидает прояснения ситуации на топливном рынке к октябрю

Ситуация на топливном рынке станет более понятной и предсказуемой к опорному заседанию совета директоров ЦБ в октябре, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на полях Восточного экономического форума. Об этом пишет агентство «Интерфакс».

По его словам, нынешний рост цен на бензин во многом связан с сезонным пиком спроса в августе, поэтому делать выводы преждевременно. Очередное заседание по ключевой ставке пройдет 11 сентября, а опорное — 23 октября.

«Нынешний рост цен на бензин — это во многом еще история, связанная с сезонностью, вот то, что мы наблюдаем в августе. В августе всегда сезонный пик спроса на бензин. К концу октября, когда у нас будет опорное заседание, я думаю, все же ситуация на рынке топлива станет более понятной, более предсказуемой. Сейчас тот момент, когда делать какие-то выводы просто преждевременно», — сообщил Тремасов.

Тремасов отметил, что помимо прямого вклада роста цен на топливо в инфляцию есть вторичные эффекты, которые можно будет оценить только в следующем году. Банк России в базовом сценарии предполагает, что компании восстановят производственные мощности до конца года, но эта гипотеза может корректироваться. Также регулятор пока не может оценить масштаб влияния атак на логистическую инфраструктуру маркетплейсов, поскольку нет достоверной целостной картины, и будет следить за косвенными индикаторами и потребительским спросом.

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