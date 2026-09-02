Международная конференция по искусственному интеллекту AI Journey пройдёт в Москве

Международная конференция AI Journey 2026 («Путешествие в мир искусственного интеллекта») пройдёт в Москве с 25 по 27 ноября. Об этом на полях XI Восточного экономического форума сообщил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

За три дня работы конференции ведущие мировые исследователи, учёные, представители бизнеса и государств-участников расскажут о последних трендах в сфере ИИ и обсудят перспективы индустрии.

«AI Journey входит в число крупнейших мировых событий в сфере искусственного интеллекта. Конференция ежегодно объединяет ведущих учёных, технологические компании и экспертов со всего мира. Россия последовательно наращивает собственные компетенции в ИИ, создавая передовые отечественные решения, которые уже работают в стране на благо общества. Наш подход — это суверенный искусственный интеллект, который не ограничивает человека, а расширяет его возможности в бизнесе, науке, образовании и повседневной жизни. Такой ИИ становится продолжением человеческого потенциала и надёжным инструментом для построения будущего, в котором хочется жить», — Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Каждый день конференции традиционно посвящён технологиям ИИ — в науке, бизнесе и обществе. AI Journey 2026 пройдёт в гибридном формате – очно и онлайн.

В бизнес-день эксперты обсудят как стратегические вопросы влияния ИИ на экономику и подходов к корпоративной ИИ-трансформации, так и прикладные отраслевые и универсальные особенности внедрения ИИ в государственном управлении и бизнесе. В рамках развития международной повестки на площадке конференции традиционно пройдёт Деловой Форум БРИКС+ по ИИ.

Научный день будет посвящён созданию технологий ИИ следующего поколения, ключевым трендам отрасли, которые будут интересны исследователям и разработчикам. Лидеры науки искусственного интеллекта обсудят актуальные вызовы в фундаментальных исследованиях и прикладных инженерных разработках, эксперты представят практические аспекты масштабирования решений на основе ИИ.

О том, как искусственный интеллект встраивается в повседневную жизнь людей, трансформирует привычные жизненные сценарии, помогает развиваться и повышать эффективность в бизнесе, обучении и творчестве – как взрослым, так и школьникам, и студентам, расскажут в рамках треков дня «Общество».

На AI Journey состоится торжественная церемония награждения победителей премии «Лидеры ИИ» под эгидой Альянса в сфере ИИ. На одной сцене соберутся молодые учёные-новаторы, команды российских компаний и регионов, которые уже сегодня внедряют ИИ-решения, меняющие жизнь. По традиции на конференции наградят победителей конкурсов: AI Challenge для детей и молодёжи, а также AIJ Contest для опытных специалистов. В течение трёх дней мероприятия будет работать технологическая выставка с передовыми достижениями от ключевых компаний страны.

AI Journey — ежегодная международная конференция, которая объединяет ведущих профессионалов в области искусственного интеллекта. Она посвящена современным ИИ-разработкам, их влиянию на науку, экономику, общественную жизнь, а также продвижению инноваций среди молодёжи. В 2025 году на мероприятии выступило более 300 спикеров из более чем 20 стран, включая Россию, Индию, Китай и США.