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S7 Group и МГТУ ГА открыли авиационный класс в Иркутске

S7 Group и Иркутский филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации запустили авиационный класс для учеников 10–11-х классов, в котором 25 школьников с 3 сентября начнут обучение по программе ранней профориентации в авиационной отрасли. Проект реализуется по цепочке «школа — вуз — авиакомпания» в партнерстве с министерством образования Иркутской области и направлен на системную подготовку инженерных кадров для гражданской авиации.

«Для S7 это возможность уже сегодня выстраивать взаимодействие с будущими специалистами и поддерживать развитие инженерных кадров для гражданской авиации», — отметила Юлия Павлова, руководитель директората по работе с персоналом S7 Group.

Программа рассчитана на два учебных года и интегрирована в общеобразовательный процесс. Занятия еженедельно будут проводить преподаватели вуза. Школьники освоят основы авиационного инжиниринга, научатся проектировать трехмерные изделия, строить физические модели и защитят собственный проект по дрону. Выпускники, прошедшие аттестацию, получат сертификат успешного абитуриента и дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в Иркутский филиал МГТУ ГА.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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