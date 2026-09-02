Игорь Кобзев поручил повысить пропускную способность дороги Иркутск – Шелехов

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проинспектировал ход ремонта автодороги Иркутск – Шелехов на участке с 9 по 15 км, где работы сейчас ведутся на полосе в сторону областного центра, сообщила пресс-служба правительства региона.

Подрядчик укладывает асфальтобетонное покрытие от перекрёстка Маркова до поворота на Луговое, после завершения здесь организуют движение в две полосы. Глава региона поручил проработать мероприятия по повышению пропускной способности отдельных участков в сторону села Смоленщина, чтобы развести транспортные потоки и минимизировать заторы.

«Подрядчик работает, темпы заданы хорошие. Важно не сбавлять обороты и уложиться в заявленные сроки. Качество покрытия должно соответствовать всем стандартам, чтобы дорога прослужила долго», — отметил Игорь Кобзев.

После завершения работ на первой полосе начнётся обновление покрытия в обратном направлении — из Иркутска в сторону Маркова и Шелехова. Затем укрепят обочины и нанесут дорожную разметку. Глава региона поручил министерству транспорта и дирекции по строительству дорог проработать вопросы повышения пропускной способности и внести предложения для приоритетного рассмотрения.