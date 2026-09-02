Пауза вместо снижения: аналитики назвали условие, при котором ЦБ остановит снижение ключа в сентябре

Обзор Банка России «О чем говорят тренды» отмечает сохранение темпа роста цен на высоком уровне — преимущественно за счет разовых факторов. При этом отмечается повышение базовой инфляции за счет вторичных эффектов.

Аналитики БКС «Мир инвестиций» отмечают, что потребление перешло к уверенному росту на фоне снижения нормы сбережений, в том числе за счет смягчения денежно-кредитных условий и высоких инфляционных ожиданий (ИО). Рост зарплат замедляется.

Данные Сбера говорят о снижении номинальной заработной платы до 9% год к году.

Кредитование ускоряется на фоне сохраняющегося бюджетного импульса. Это увеличивает темпы увеличения денежной массы до уровней выше нормальных для 4% инфляции.

Оценка Банка России по росту тарифов — 0,7%. Если бы индексация была в июле, то мы бы видели инфляцию 6,7%, а не 6%, как сейчас.

«С такими аргументами ЦБ стоит говорить, скорее, о паузе на ближайшем заседании. Если ситуация с кредитом, зарплатами и инфляционными ожиданиями не покажет признаков устойчивого улучшения, то пауза возможна и на заседании в октябре», — резюмируют аналитики БКС «Мир инвестиций».

Отметим, российские банки повышают ставки по вкладам и накопительным счетам вопреки снижению ключевой ставки.

Напомним, ближайшее заседание Банка России по ставке назначено на 11 сентября. На предыдущем заседании 24 июля регулятор неожиданно снизил ставку лишь на 0,5 п.п. до 14%, ухудшив среднесрочный прогноз.