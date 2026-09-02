Новости

Шоковая терапия: Новый Водный кодекс может остановить стройки в Иркутске
Региональный Минстрой обратился за официальными разъяснениями по поводу применения поправок в Водный кодекс
Изменения Водного кодекса: как покупателям квартир правильно оценить риски
«Градостроительный потенциал Приангарья может сократиться примерно на 30%» — Виктор Ильичёв об изменениях в Водном кодексе
Все материалы сюжета

В Госдуме не обсуждают налог на сверхприбыль банков

Введение налога на сверхприбыль банков не обсуждается в Госдуме, заявил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума. По его словам, прибыль банков идет на капитализацию, а без этого источника не будет наращиваться кредитование экономики.

«Это не обсуждают. Банки — часть финансовой системы, если они эффективно работают, значит, зарабатывают прибыль, которая идет на их капитализацию. Если не будет источника капитализации, не будет наращиваться кредитование экономики — все очень взаимосвязано», — ответил Аксаков на вопрос о введении налога на сверхприбыль кредитных организаций.

Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в октябре 2025 года заявляла, что налог на сверхприбыль банков не принесет пользы экономике и не приведет к снижению ключевой ставки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес