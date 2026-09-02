Мантуров: Временное управление на объектах критической инфраструктуры завершат после выполнения целей

Решение о прекращении временного управления на объектах критической инфраструктуры будет приниматься на самом высоком уровне после достижения целей по обеспечению безопасности или восстановлению объектов, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума. Он подчеркнул, что порядок завершения режима будет аналогичен его введению — на высшем уровне.

«Временное управление завершается после выполнения его целей — обеспечения безопасности или восстановления объекта. Решение, как и о его введении, будет приниматься на самом высоком уровне», — сказал Мантуров.

Президент Владимир Путин ранее подписал указ, позволяющий властям вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, владельцы которых не обеспечили их безопасность или не восстановили в срок. Мантуров подчеркивал, что документ не предполагает национализации или смены собственности, решения будут точечными, а массового применения механизма не планируется.