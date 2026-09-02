«Сила Байкала вместо Силы Сибири»: Путин переименовал главный газовый проект десятилетия

Проект газопровода «Сила Сибири — 2» продолжит развитие под названием «Сила Байкала». Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилёв на заседании Комиссии Госсовета по направлению «Энергетика» в рамках Восточного экономического форума, передаёт Интерфакс.

«Раньше он назывался проект "Сила Сибири-2", но благодаря Владимиру Владимировичу, он назвал его более правильно — "Сила Байкала"», — отметил министр. Это экспортный поток, который является частью масштабного проекта «Восточная система газоснабжения» (ВСГ). Система берет начало с гигантского Тамбейского месторождения на Ямале и проходит через всю страну до границы с Монголией.

В сентябре прошлого года «Газпром» подписал юридически обязывающий меморандум о строительстве транзитного газопровода «Союз — Восток» мощностью 50 млрд куб. м в год, что может сделать этот проект крупнейшим в мире. При этом президент поставил задачу: прежде всего должны удовлетворяться потребности России. Министр подчеркнул необходимость найти разумный баланс между внутренним потреблением и экспортом, так как ресурс газа не безграничен.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники сообщало, что Китай приостановил переговоры с Россией относительно строительства газопровода «Сила Сибири-2». Однако аналитики отмечают, что подобные сообщения часто опровергаются позже. Ключевое препятствие — отсутствие согласия по цене. КНР настаивает на дисконте к СПГ, то есть чуть выше цены российского внутреннего рынка ($50–60 за тыс. кубов), тогда как «Газпрому» нужна цена выше $260, чтобы окупить инвестиции свыше $10 млрд. Сейчас Китай платит около $260, а европейский рынок торгуется у уровня $600. Эксперты полагают, что компромиссом станет формульная цена, привязанная к азиатским биржам. Финальные договоренности могут быть достигнуты в ноябре во время визита Владимира Путина в Шэньчжэнь.