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Ozon предложил продавцам размещать товары на складах в Казахстане

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Ozon пригласил продавцов размещать товары на своих объектах в Алматы и Астане, сообщили представители компании в Telegram-канале. Оттуда заказы будут доставлять клиентам в Россию за несколько дней, а также быстрее — покупателям в Казахстане и Кыргызстане.

«Приглашаем размещать товары на наших объектах в Алматы и Астане. Оттуда без проблем доставим заказы клиентам из России, также вырастут и продажи в Казахстане и Кыргызстане за счёт быстрой доставки для местных покупателей Ozon», — говорится в сообщении компании.

В Казахстане принимаются крупногабаритные товары, нет ограничений по объему поставок, а дополнительные документы для размещения не требуются — продавцам достаточно завести заявку как обычно и выбрать кластеры в Казахстане. Например, в Екатеринбург заказы доставляются в среднем за 4–5 дней.

Ранее Ozon выключили постоплату в 38 регионах для заказов на товары продавцов, работающих со склада.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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