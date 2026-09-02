Александр Ведяхин: Конкуренция в платформенной экономике идёт сразу и за пользователей, и за партнёров

Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин на Восточном экономическом форуме рассказал, кто является основными операторами платформенной экономики в России и как строится конкуренция в этом секторе.

Операторов платформенной экономики можно условно разделить на четыре категории: маркетплейсы и ретейл-агрегаторы; сервисы заказа услуг и такси; классифайды и доски объявлений; платформы труда и фриланса.

Есть классические маркетплейсы — Wildberries и Ozon, — где можно покупать товары разных продавцов. Есть «Авито», где находят друг друга продавцы и покупатели разного масштаба. Яндекс развивает сразу несколько платформенных направлений — от такси и доставки еды до маркетплейса, — объединяя городские сценарии в супераппе. Ещё один пример — сервисы доставки из магазинов и ресторанов, например Купер, где можно заказать продукты, товары и блюда с доставкой от 25 минут.

«Конкуренция здесь идёт сразу по двум направлениям. Чем больше пользователей, тем интереснее площадка партнёрам, а чем больше партнёров и предложений, тем выше её ценность для пользователя. За внимание покупателей платформы соревнуются скоростью, удобством, персональными рекомендациями и выгодными предложениями. А партнёрам, магазинам и ресторанам дают доступ к миллионной аудитории, логистике, рекламе и аналитике, которую самостоятельно развивать было бы гораздо более ресурсоёмко», — Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.

Например, Купер развивает для ретейлеров и производителей аналитические инструменты, которые помогают лучше понимать спрос и принимать решения на основе данных. По недавнему исследованию Роскачества Купер вошёл в тройку лучших среди сервисов доставки продуктов.

Рынок продолжает расти, а высокая конкуренция заставляет компании постоянно улучшать пользовательский опыт и одновременно предлагать партнёрам всё больше инструментов для развития бизнеса.

Напомним, что с 1 октября 2026 года вступает в силу новый Федеральный закон 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ». В соответствии с ним в предварительный реестр операторов российской платформенной экономики официально включены Wildberries, Ozon, «Авито», четыре сервиса Яндекса («Маркет», Go, «Еда», «Путешествия»), Lamoda, Joom, Купер и «Магнит Маркет».