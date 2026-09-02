Объем сбережений в российских банках может вырасти до 71 трлн рублей в 2026 году

По прогнозу аналитиков банковского сектора, объём привлечённых средств в российских банках по итогам 2026 года увеличится на 8,1% и достигнет 71 трлн рублей. В 2027 году рынок сбережений может сохранить набранные темпы роста — около 8% — и вырасти до 77 трлн рублей.

Такую оценку в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) 2026 представил заместитель руководителя блока розничного бизнеса банка ВТБ Роман Шаехов.

По его словам, рынок сбережений демонстрирует устойчивую динамику: клиенты диверсифицируют накопления, сочетая краткосрочные и долгосрочные вклады, и всё активнее используют накопительные счета для повседневного управления финансами. Такое поведение, по мнению спикера, отражает переход населения к более долгосрочному финансовому планированию.