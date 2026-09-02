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Банки снизили базовые ставки по накопительным счетам за лето до 7,99%

За лето средняя базовая ставка по накопительным счетам в 20 крупнейших банках снизилась на 0,28 процентного пункта, до 7,99% годовых, показал расчет Финуслуг.

При этом средняя максимальная ставка с учетом надбавок уменьшилась за три месяца лишь на 0,10 п.п. и составила 13,87%, а в августе даже выросла на 0,11 п.п. Это произошло из-за того, что три банка из топ-20 повысили максимальные ставки от 0,1 до 2,0 п.п., а один из них предложил 16% годовых при выполнении дополнительных условий.

«Рост доходности по накопительным счетам в августе — результат борьбы банков за ликвидность. Вторая половина лета традиционно сопровождается снижением клиентской активности: отпуска, дачный сезон — все это отвлекает внимание от сбережений. При этом на фоне снижающейся ключевой ставки клиенты начинают активнее искать инструменты с более высокой доходностью. В таких условиях банки вынуждены предлагать накопительные счета с повышенными ставками, чтобы удержать интерес. При этом общий тренд остается нисходящим», — пояснил директор по сберегательным продуктам маркетплейса Финуслуги Денис Донских.

Максимальная ставка на рынке в июле составляла 15,50%, а в августе один из банков поднял ее до 16%, но она действует на ограниченную сумму и требует выполнения условий, например, проведения операций по карте банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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