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У нового арт-пространства «И-сторис» прошел квиз на знание истории Иркутска

1 сентября на острове Конный иркутяне разных возрастов соревновались в знаниях об истории города. Викторина прошла у иммерсивного арт-пространства «И-сторис» – инсталляции из нескольких окон, каждое из которых рассказывает об отдельной эпохе в развитии города.

<p>Фото Арины Словесновой</p>

Фото Арины Словесновой

Интеллектуальное состязание состояло из четырех этапов, каждый из которых был посвящен отдельному историческому периоду – основанию Иркутского острога, эпохе Декабристов, строительству Транссибирской магистрали и периоду индустриального развития города.

– История – мой любимый предмет. Её нужно помнить и гордиться. Очень классно, когда появляются такие локации в общественных местах и здорово, что бизнес вкладывается в их создание, – говорит участница викторина Евгения Патюк.

<p>Фото Арины Словесновой</p>

Фото Арины Словесновой

Участие принимали как взрослые, так и дети – они сканировали QR-код, переходили на сайт и отвечали на вопросы в режиме онлайн. После каждого этапа викторины ведущий подводил итог и вручал победителям памятные подарки от энергохолдинга Эн+, который и подарил арт-проект "И-сторис" на 365-летие Иркутска.

– Я по образованию историк и пришла с детьми, чтобы они приняли участие в викторине, но вопросы оказались не самыми простыми. Поэтому играла я, а ребятишки слушали и узнавали новое. Такие проекты – это легкое прикосновение к истории. Не нужно специально идти в музеи, а прямо во время прогулки узнать что-то новое. В итоге, мы выиграли в двух этапах, — поделилась участница викторины Ольга Шевченко.

<p>Фото Арины Словесновой</p>

Фото Арины Словесновой

Иммерсивный исторический проект «И-сторис» доступен для всех желающих. Каждый из арт-объектов сопровожден аудиогидом и справочной информацией.


<p>Фото Арины Словесновой</p> <p>Фото Арины Словесновой</p> <p>Фото Арины Словесновой</p> <p>Фото Арины Словесновой</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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