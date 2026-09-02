Стратегические запасы нефти в США достигли 44-летнего минимума

Стратегический нефтяный резерв США сократился до 286,6 млн баррелей (минимального уровня с 1982 года) и примерно до 40% от его полной вместимости. Как отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Global, только за последнюю неделю августа из резерва ушло более 3 млн баррелей.

«Фактически Вашингтон продолжает использовать стратегические запасы как инструмент сглаживания дефицита предложения и сдерживания внутренних цен на топливо на фоне перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока. Пока эта политика действительно помогает смягчать ценовой шок, но пространство для дальнейших интервенций постепенно снижается. Резерв создавался прежде всего как страховка на случай чрезвычайных перебоев, а не как постоянный источник дополнительного предложения на рынок. Чем ниже опускаются запасы, тем осторожнее США придется подходить к новым распродажам, особенно если напряженность вокруг Ормузского пролива сохранится», — поясняет эксперт.

Для мирового нефтяного рынка это скорее фактор поддержки цен. При продолжительном дефиците компенсировать выпадающие физические поставки только стратегическими резервами становится все сложнее. Поэтому дальнейшая динамика котировок Brent будет все сильнее зависеть от реального восстановления экспорта с Ближнего Востока, а не от новых интервенций США.

«Если этого не произойдет, потенциал для нового движения нефти выше $90 за баррель эталонного сорта сохранится, а возможности Вашингтона сдерживать этот рост будут постепенно уменьшаться», — считает Чернов.

В базовом прогнозе аналитик ожидает сохранения стоимости Brent в диапазоне $85–95 за баррель в ближайшие недели. Если перебои в Ормузском проливе усилятся или поставки с Ближнего Востока сократятся еще сильнее, котировки вполне могут вернуться выше $100.

«Обратный сценарий возможен только при устойчивой нормализации поставок, тогда нефть может откатиться в район $80–85, но пока такой вариант выглядит менее вероятным», — заключает Владимир Чернов.