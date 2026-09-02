Власти передумали: лимит на внесение наличных через банкоматы вводить не будут

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке опроверг планы по ограничению внесения наличных через банкоматы. По его словам, введение лимита не обсуждается, передаёт ТАСС.

«Нет, таких планов нет», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Минфин рассматривал инициативу об ограничении пополнений счетов наличными до 1 млн рублей в месяц. Инициатива направлена на «обеление» экономики и борьбу с деньгами неустановленного происхождения, для чего потребуются поправки к закону № 17-ФЗ. Сейчас таких ограничений нет.