Новости Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 октября: 10 870,2002 руб/1 г золота и 150,4900/1 г серебра ЦБ РФ с 22 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 10 870,2002 руб.

1 грамм серебра - 150,4900 руб.

1 грамм платины - 4 308,5498 руб.

1 грамм палладия - 2 910,3999 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 183,3000 р. (1,66%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,1200 р. (2,03%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 74,4202 р. (1,70%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 105,8700 р. (3,51%) . На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги. dims

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