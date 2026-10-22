Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 октября: 10 870,2002 руб/1 г золота и 150,4900/1 г серебра

ЦБ РФ с 22 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 10 870,2002 руб.
- 1 грамм серебра - 150,4900 руб.
- 1 грамм платины - 4 308,5498 руб.
- 1 грамм палладия - 2 910,3999 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 183,3000 р. (1,66%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 3,1200 р. (2,03%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 74,4202 р. (1,70%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 105,8700 р. (3,51%).
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