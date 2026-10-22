Инфляционные ожидания в октябре неожиданно снизились: каким будет решение ЦБ РФ по ключевой ставке?

В октябре 2026 года инфляционные ожидания россиян после сентябрьского подъёма неожиданно пошли вниз. Как отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global, согласно результатам очередного ежемесячного опроса, который агентство «инФОМ» проводит в партнёрстве с Банком России, показатель в октябре упал с 14,2% до 13,2%, то есть россияне в текущем месяце стали оценивать годовой рост цен на целый процентный пункт ниже, чем месяцем ранее.

«Подобное развитие ситуации не укладывается в традиционный сценарий, поскольку октябрь традиционно предполагает сокращение эффекта плодоовощной дефляции, который характерен для лета и начала осени, и возобновление роста недельной инфляции. Тем более что с 1 октября произошло второе с начала 2026 года повышение тарифов ЖКХ», — поясняет эксперт.

Стоит отметить, что параллельно со снижением инфляционных ожиданий на 0,6 процентного пункта — с 15,1% в сентябре до 14,5% в октябре — сократилась и субъективная оценка наблюдаемой (личной) инфляции самими респондентами.

«Такая динамика выглядит труднообъяснимой на фоне последствий топливного кризиса. Однако, скорее всего, на снижение инфляционных ожиданий могло повлиять прекращение ослабления рубля в октябре и постепенная нормализация ситуации с поставками топлива в крупных городах», — уточняет Мильчакова.

Напомним, что, по данным Росстата, в первой декаде октября недельный прирост потребительских цен в России доходил до 0,96%, последний раз до октября текущего года подобная динамика фиксировалась в первую неделю января после повышения НДС. Однако во второй декаде октября показатель недельной инфляции значительно снизился.

«Вполне возможно, что постепенное ужесточение ДКП Банком России сыграло свою положительную роль в сдерживании роста потребительских цен», — считает аналитик.

«При этом, учитывая сложный внешний фон, который может по-прежнему быть проинфляционным и в ноябре изменить картину октябрьских инфляционных ожиданий в негативную сторону, можно допустить, что 23 октября совет директоров Банка России, скорее всего, повторит сентябрьское решение и не станет снижать ключевую ставку, оставив её на уровне 14% годовых», — заключает Наталья Мильчакова.