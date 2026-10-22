Путин выразил готовность в ноябре провести переговоры с США и Украиной: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Путин выразил готовность в ноябре провести переговоры с США и Украиной, бензин за неделю подешевел в 53 регионах России, цены на предыдущей неделе выросли, а в Иркутской области хотят ввести полный запрет на продажу вейпов. Подробнее – в обзоре СИА.

Трехсторонние переговоры

Президент РФ Владимир Путин информировал спецпосланника главы США Стива Уиткоффа, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по конфликту на Украине в ноябре. «Наш президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы в принципе готовы возобновить упомянутые трехсторонние переговоры в 10-х числах ноября по главной теме. Эта тема касается выстраивания системы безопасности для России и Украины после окончания конфликта», – отметил помощник президента России Юрий Ушаков.

Удешевление бензина

Стоимость бензина на сертифицированных АЗС сократилась в 53 регионах России за прошлую неделю. Больше всего цены упали в Курганской области, где бензин подешевел на 8,03%, в Ингушетии – 7,64%. Третье место по снижению цен у Тамбовской области, где топливо подешевело на 5,2%.

Инфляция в России

Потребительстве цены в России продолжают расти. За период с 13 по 19 октября они выросли в среднем на 0,05%, с начала месяца – на 1,06%, а с начала года – на 6,15%. Среди продовольствия за указанный период сильнее всего подорожали куриные яйца – на 2,3%, мясные консервы для детского питания – на 0,8%, рис – на 0,6%, пшено – на 0,5%, молоко, сметана и макароны – на 0,4%.

Запрет на вейпы

Молодежному парламенту в Иркутской области получили разработать законопроект, в соответствии с которым будет введен полный запрет на продажу вейпов в Приангарье. В соответствии с федеральным законодательством регионы самостоятельно могут устанавливать соответствующий запрет. С 1 марта 2027 года ограничения начнут действовать в семи субъектах России, еще в пяти готовят соответствующие проекты. Первая редакция закона в Приангарье будет обсуждаться на ближайшем заседании Молодежного парламента.

Пожар в Иркутске

Накануне вечером в городе Иркутске на улице Дальневосточной произошел пожар. Очевидцы сообщили о скорых и пожарных машинах рядом с жилыми домами. «Возгорание произошло в многоквартирном жилом доме на улице Дальневосточной на площади 90 квадратных метров», – пояснили в МЧС. На месте работали 25 сотрудников и семь единиц техники ведомства, спасено восемь человек. С возгоранием удалось оперативно справиться.