О чем три часа говорили Путин и Уиткофф в Петербурге

21 октября в Константиновском дворце Санкт-Петербурга прошли трехчасовые переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. С российской стороны также участвовали помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев (присоединился по видеосвязи); с американской — зять президента Джаред Кушнер.

Фото kremlin.ru

Итоги встречи

По словам Ушакова, контакт был «содержательным и откровенным». Главным итогом стало согласие Москвы возобновить трехсторонние переговоры (РФ — США — Украина) в первой половине ноября, передаёт РБК. Основной темой станет «выстраивание системы безопасности». Возможное место — Абу-Даби. При этом Ушаков отметил, что среди новых предложений Киева и ЕС, которые привез Уиткофф, Москва видит «не так уж много полезного».

Экономика и Хаббард Помимо Украины, лидеры обсудили бизнес:

Дизель: Путин подтвердил, что первый танкер с топливом для США уйдет через 2–3 дня. Москва также готова поставлять удобрения.

Освобождение: Уиткофф поблагодарил Путина за освобождение американца Стивена Хаббарда. Трамп назвал это «подарком», который не потребовал ответных уступок.

Проекты: Обсуждались масштабные совместные экономические проекты и сотрудничество спецслужб.

Что привез Уиткофф

Перед Петербургом посланник Трампа встречался в Осло с Зеленским и европейцами. По данным Axios, их план включает:

Гарантии безопасности для Украины (по аналогии со статьей 5 НАТО).

Экономическую интеграцию РФ и Украины в энергетике.

Прекращение огня по текущей линии фронта.

Восстановление Украины (BlackRock, Всемирный банк).

Москва считает пункты о границах и интеграции неприемлемыми в текущем виде. Лавров заявил, что Россия готова обсуждать только выгодные экономические проекты, но не пойдет на политические уступки.