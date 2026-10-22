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О чем три часа говорили Путин и Уиткофф в Петербурге

21 октября в Константиновском дворце Санкт-Петербурга прошли трехчасовые переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом. С российской стороны также участвовали помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев (присоединился по видеосвязи); с американской — зять президента Джаред Кушнер.

<p>Фото kremlin.ru</p> <p> </p>

Фото kremlin.ru

 

Итоги встречи

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По словам Ушакова, контакт был «содержательным и откровенным». Главным итогом стало согласие Москвы возобновить трехсторонние переговоры (РФ — США — Украина) в первой половине ноября, передаёт РБК. Основной темой станет «выстраивание системы безопасности». Возможное место — Абу-Даби. При этом Ушаков отметил, что среди новых предложений Киева и ЕС, которые привез Уиткофф, Москва видит «не так уж много полезного».

  • Экономика и Хаббард Помимо Украины, лидеры обсудили бизнес:
  • Дизель: Путин подтвердил, что первый танкер с топливом для США уйдет через 2–3 дня. Москва также готова поставлять удобрения.
  • Освобождение: Уиткофф поблагодарил Путина за освобождение американца Стивена Хаббарда. Трамп назвал это «подарком», который не потребовал ответных уступок.
  • Проекты: Обсуждались масштабные совместные экономические проекты и сотрудничество спецслужб.

Что привез Уиткофф

Перед Петербургом посланник Трампа встречался в Осло с Зеленским и европейцами. По данным Axios, их план включает:

  • Гарантии безопасности для Украины (по аналогии со статьей 5 НАТО).
  • Экономическую интеграцию РФ и Украины в энергетике.
  • Прекращение огня по текущей линии фронта.
  • Восстановление Украины (BlackRock, Всемирный банк).

Москва считает пункты о границах и интеграции неприемлемыми в текущем виде. Лавров заявил, что Россия готова обсуждать только выгодные экономические проекты, но не пойдет на политические уступки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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