«Мы ближе к миру, чем когда-либо»: Трамп заявил о прогрессе в урегулировании на Украине после визита Уиткоффа в Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине сейчас, возможно, ближе, чем когда-либо прежде. По его словам, это ощущение укрепилось после недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, передаёт РБК.

«На днях я беседовал с Владимиром Путиным об урегулировании войны... Мне кажется, что мы приближаемся к этому — возможно, сейчас мы ближе всего к решению, чем когда-либо прежде», — сказал Трамп.

Дипломатический марафон

Активность Вашингтона усилилась после визита спецпосланника Стива Уиткоффа в Санкт-Петербург, где он более трех часов общался с российским лидером. По словам Уиткоффа, на встрече был передан пакет американских предложений и достигнут «задел» для прекращения огня.

В ответ Москва выразила готовность возобновить трехсторонние переговоры (РФ — США — Украина) в первой половине ноября. Однако помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что «полезного в предложениях американской стороны было не так много», а возобновление диалога было сорвано Киевом ударами по российским объектам.

Позиции сторон

Трамп: Настроен завершить конфликт до конца своего срока, призывая Киев к прагматизму. Ранее он предлагал Украине вести переговоры без Владимира Зеленского.

Путин: Подчеркивает необходимость «длительного мира» и гарантий безопасности для России, а не просто перемирия.

Кремль: Оценивает диалог как конструктивный, но указывает на завышенные ожидания американской стороны.

Несмотря на оптимизм Трампа, Москва и Вашингтон пока далеки от финальной «дорожной карты», однако каналы связи остаются открытыми. Москва считает пункты о границах и интеграции неприемлемыми в текущем виде. Лавров заявил, что Россия готова обсуждать только выгодные экономические проекты, но не пойдет на политические уступки.