Кто сядет за стол с Путиным: Politico назвало четырех кандидатов от ЕС на роль главного переговорщика по Украине

Европейский союз обсуждает возможность назначения единого представителя, который будет напрямую вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным об урегулировании конфликта на Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатов. Главный вопрос — кто сможет представлять интересы всех 27 стран ЕС и получит реальные полномочия для такой миссии, передаёт РБК.

Обсуждение активизировалось после визита в Россию спецпредставителя США Стива Уиткоффа. Европейские страны обеспокоены тем, что Вашингтон ведет диалог с Москвой без их участия и может договориться за их спиной.

Основные кандидаты

В шорт-листе претендентов сейчас четыре имени:

Урсула фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии);

Антониу Кошта (председатель Евросовета);

Кая Каллас (глава евродипломатии);

Александр Стубб (президент Финляндии).

Дипломаты отмечают, что Стубб выглядит наиболее выигрышно из-за хороших отношений с Трампом и опыта диалога с Москвой. Один из источников прямо назвал его единственным лидером, проявившим «политическое лидерство высокого уровня». Однако сам Кошта на саммите ЕС отказался от немедленных переговоров, заявив, что диалог нужен только если ЕС хочет играть реальную роль.

Позиции Москвы и Киева

В Москве к идее относятся сдержанно. Ранее Владимир Путин заявлял, что готов к диалогу, но считает европейскую позицию «непростой». Мария Захарова отмечала, что переговорщик должен быть непредвзятым. В Киеве же, по словам источников Politico, опасаются, что Европа может пойти на уступки России.

Отметим, Москва выразила готовность возобновить трехсторонние переговоры (РФ — США — Украина) в первой половине ноября. Однако помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что «полезного в предложениях американской стороны было не так много», а возобновление диалога было сорвано Киевом ударами по российским объектам.