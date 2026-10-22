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«Самый сложный вопрос»: Стубб назвал два сценария переговоров по Украине

Президент Финляндии Александр Стубб обозначил два возможных формата переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, дискуссия будет либо двусторонней (между Россией и Украиной), либо трехсторонней — с обязательным участием США. Об этом он заявил, выступая в Хельсинкском университете, передаёт РБК.

«Переговоры будут проходить либо между Россией и Украиной, либо между Россией, Украиной и Соединенными Штатами. Двусторонние или трехсторонние переговоры необходимы для обсуждения самого сложного вопроса, связанного с территориями», — подчеркнул Стубб.

Смена парадигмы

Финский лидер также отметил, что «возврата к прежним трансатлантическим отношениям не будет». Он охарактеризовал США как «транзакционного игрока» — сверхдержаву, которая действует исходя из собственных национальных интересов.

«Это не временное явление, связанное только с администрацией Трампа, а долгосрочный сдвиг», — заявил Стубб.

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По его словам, мир входит в эпоху возвращения «сфер влияния». Текущая задача Европы — направить России сигнал, способствующий продвижению мирного процесса. Также в повестке дня стоят гарантии безопасности для Украины и формирование новой европейской архитектуры безопасности.

Накануне в Осло прошли консультации спецпосланника США Стива Уиткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским, Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре. Из Осло Уиткофф отправился в Санкт-Петербург, где встретился с Владимиром Путиным. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, «дело идет к завершению».

При этом в Москве напоминают о своих условиях, озвученных еще в 2024 году: вывод украинских войск из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО и полная отмена санкций. Путин подчеркивал, что цель России — не перемирие, а «длительный мир».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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