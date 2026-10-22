Россияне смогут переходить с рассрочки на ипотеку без учета задолженности перед застройщиками

Покупатели жилья в рассрочку смогут переходить на ипотеку без двойного учета долга перед застройщиком. Также девелоперов обяжут до сделки сообщать, насколько рассрочка дороже единовременной оплаты, и указывать в договоре размер, количество и сроки платежей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на доработанную версию законопроекта Минстроя и ЦБ.

«Законопроект доработан, им предусматривается обязанность застройщика перед заключением договора участия в долевом строительстве с рассрочкой предоставить покупателю информацию о разнице между ценой такого договора и ценой договора, предусматривающего внесение платежей на иных условиях», — говорится в итоговом документе по рассмотрению поправок.

Механизм перехода на ипотеку без двойного учета задолженности закрепят в нормативных актах, в том числе в указании ЦБ. Проект также прописывает взаимодействие уполномоченного банка с застройщиком и органом регистрации прав, чтобы усилить защиту покупателей.

Отклонено несколько предложений:

отказ от электронной формы договора (это ограничило бы доступ гражданам без электронной подписи),

отмену трехлетнего ограничения срока рассрочки с момента разрешения на ввод и освобождение застройщиков от передачи данных в БКИ — по проекту их должен направлять банк-эскроу-агент.

В Ассоциации банков России отметили, что ключевые предложения банков не учтены, хотя ЦБ поддержал право банков устанавливать долю и параметры рассрочки, в том числе менее 25% площади проекта, и отмену согласия застройщика на переход ипотечных прав при досрочном возврате проектного кредита. В ЦБ подчеркнули, что без регулирования массовая рассрочка несет социальные риски и угрозу финансовой стабильности. В кабмине сообщили, что документ на отзыв пока не поступал, в Минэкономразвития уточнили, что он проходит оценку регулирующего воздействия.

Напомним, что с начала октября 2026 года «ДОМ.РФ» и ряд других крупных российских банков повысили процентные ставки по рыночной ипотеке. По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, коррекция составила в среднем от 0,2 до 0,5 процентного пункта. В результате средняя ставка по базовым ипотечным программам в указанных кредитных организациях достигла 18,6% годовых.