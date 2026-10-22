«Техничная коррекция»: почему откат индекса МосБиржи от 2485 п. — это норма, а не реакция на Путина и Уиткоффа

Российский рынок акций достиг первого значимого горизонтального сопротивления в районе 2485 пунктов, от которого закономерно начал откатываться вниз. С технической точки зрения это классический сценарий: те, кто покупал активы на более низких уровнях, сейчас фиксируют прибыль. Так работает техника рынка.

Однако многие участники торгов ошибочно связывают этот коррекционный откат с результатами встречи Владимира Путина и Стива Уиткоффа. На самом деле итог встречи — максимально возможный. Челночная дипломатия призвана подвести стороны к официальным переговорам делегаций. Итогом стало согласие российской стороны возобновить трехсторонние консультации (РФ — США — Украина) в десятых числах ноября.

Другие факторы

Два других драйвера несут противоположный заряд:

Нефть: Brent устойчиво держится высоко (район $110–115), но не может пробить сопротивление.

Рубль: Пара юань-рубль перешла к коррекции, что является умеренным негативом для акций экспортеров.

Фактор пятницы: ЦБ

На пятницу запланировано заседание Банка России по ключевой ставке. Консенсус — сохранение 14%. Это событие может временно сдерживать покупателей. Инвесторы будут следить за:

Прогнозом ставки на 2027 год.

Риторикой ЦБ в части нового трехлетнего бюджета.

Прогнозом инфляции на 2026–2027 гг.

Индекс МосБиржи закрыл сессию в среду 7 выше 200-дневной скользящей средней (2442 п.). Это хорошая возможность проверить данный уровень на прочность в качестве поддержки.