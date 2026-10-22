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Почти половина врачей в России использует ИИ

Около 41% российских врачей регулярно используют искусственный интеллект (ИИ) в своей профессиональной деятельности. Таковы результаты опроса профсообщества «Врачи РФ», с которыми ознакомились «Ведомости».

Как часто используют:

  • 16% медиков обращаются к ИИ ежедневно или почти ежедневно.
  • 14% — несколько раз в неделю.
  • 11% — несколько раз в месяц или для разовых задач.

Скептики и новички

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Еще 28% опрошенных пока не используют ИИ как помощника, но рассматривают такую возможность. Около 6% врачей пробовали нейросети, но отказались от них. Оставшаяся четверть (25%) респондентов не прибегает к помощи ИИ и не планирует этого делать.

Зачем это врачам?

Большинство (67%) используют нейросети для поиска и обобщения медицинской информации. Также ИИ помогает изучать данные о лекарствах (46%) и клинические рекомендации (45%). Около 39% врачей автоматизируют с его помощью расчеты медицинских шкал.

Главное ограничение

Несмотря на популярность, 93% врачей перепроверяют как минимум часть сгенерированных ИИ ответов. Недоверие к точности нейросетей (30% опрошенных) остается главным барьером. Также мешают технические сложности: отсутствие доступа к сервисам и необходимость использовать VPN.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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