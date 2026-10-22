Обед дорожает, рестораны пустеют: почему бизнес-ланчи подорожали на 27%

Средняя стоимость бизнес-ланча в российских городах-миллионниках в октябре достигла 479 рублей, подсчитал сервис 2ГИС. За два года цена комплексного обеда выросла на 27,5%, сообщают "Ведомости".

География роста

Сильнее всего бизнес-обеды подорожали в:

Екатеринбурге: +37% (до 448 руб.);

Омске: +35,2% (до 378 руб.);

Перми: +32,7% (до 424 руб.).

В столицах динамика также высокая: в Москве ланч стоит 547 руб. (+28,7%), в Санкт-Петербурге — 440 руб. (+23,9%).

Мнения рынка

Рост цен подтверждают рестораторы. Основатель сети «Мясо & рыба» Сергей Миронов отмечает, что в его заведениях стараются держать старые цены (680–740 руб.) для привлечения гостей. Сеть «Мама Тата» также удерживает планку 350–420 руб.

Однако не всем это удается:

Pizza 22 cm: комплексный обед (пицца, суп, напиток) подорожал на 51% (до 830 руб.).

«Шашлычная»: рост на 30–35%.

При этом самих заведений, предлагающих бизнес-ланчи, становится всё меньше. Игроки рынка объясняют это ростом закупочных цен на продукты, увеличением зарплат персонала и коммунальных платежей.

Отметим, в общепите России и Иркутска нарастает кризис: эксперты прогнозируют массовое закрытие ресторанов до конца 2026 года. Ситуация вызвана падением доходов населения — люди стали экономить, меньше ходить в рестораны и сокращать бюджеты на банкеты. Ситуацию усугубляет рост издержек: дорожают продукты, оборудование и коммунальные услуги. Чтобы платить зарплаты по рынку, заведения вынуждены поднимать цены на блюда. Это создает замкнутый круг: высокая стоимость меню отпугивает оставшихся клиентов, что ведет к новому витку закрытий. Аналогичные проблемы наблюдаются и в Москве.