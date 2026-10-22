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Экс-начальник грузовой компании в Иркутске заплатит миллион за коммерческий подкуп

Бывший начальник отдела Иркутского филиала АО «Федеральная грузовая компания» признан виновным в коммерческом подкупе. Ему придется вернуть деньги, полученные незаконно, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. 

«Незаконное денежное вознаграждение мужчина получил от заместителя начальника по коммерции и производству Вагонного ремонтного депо Вихоревка за сокрытие факта хищения имущества АО "ФГК"», – пояснили в надзорном ведомстве.

Свердловский районный суд Иркутска удовлетворил требования прокурора – в доход государства взыщут 1 млн рублей. Подсудимый пытался оспорить это решение, что сделать не вышло.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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