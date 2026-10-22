Цены новостроек в объявлениях на 15% выше сделок

В сентябре 2026 года средняя цена квадратного метра в объявлениях о продаже новостроек составляла 224 тыс. рублей, а в заключенных сделках — 194 тыс. Разница достигла 15,5%. За январь–сентябрь заявленные цены выросли на 11%, а фактические — на 5%, тогда как годом ранее оба показателя прибавили 3–4%. Об этом свидетельствуют подсчеты по данным СберИндекса, пишут «Известия».

«Спрос охладился, и всё больше сделок закрывается на индивидуальных условиях, а не по базовому прайсу», — отметила директор департамента продаж GloraX Татьяна Халилова.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Клисенко считает, что рост разрыва указывает на проблемы со спросом: цена в объявлении — лишь отправная точка для торга, а девелоперы дают скидки при полной оплате или крупном взносе и уступают по менее востребованным квартирам, причем о некоторых дисконтах публично не сообщается. На вторичном рынке расхождение меньше: в объявлениях метр стоил 148 тыс. рублей, в сделках — 132 тыс. (разница 12%), и с начала года она выросла на 3 тыс. рублей за метр, тогда как в 2025-м сокращалась.

При слабом спросе минимальная цена в рекламе часто становится верхней границей реальной стоимости, отметила ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова.

По оценке «Этажей», каждая третья квартира в новостройке продается со скидкой. Разницу увеличивают ипотечные акции: чтобы дать низкую ставку, застройщик компенсирует банку часть процентов и включает расходы в цену. На вторичке стоимость чаще устанавливает собственник, который может переоценить жилье или не учесть слабый спрос; при необходимости быстрой продажи он чаще готов уступить.

Ранее стало известно, что покупатели жилья в рассрочку смогут переходить на ипотеку без двойного учета долга перед застройщиком. Также девелоперов обяжут до сделки сообщать, насколько рассрочка дороже единовременной оплаты, и указывать в договоре размер, количество и сроки платежей.