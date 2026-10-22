Роскомнадзор раскрыл, кто в России владеет сетями 5G

В России зарегистрировано 5986 радиоэлектронных средств (РЭС) стандарта пятого поколения (5G) в 52 населенных пунктах. Об этом сообщил замглавы Роскомнадзора Олег Терляков на форуме «Спектр-2026». Большая часть оборудования приходится на «Ростелеком» и Т2 — 4093 РЭС (68,4%). У МТС зарегистрировано 871 РЭС (14,6%), у «Вымпелкома» (бренд «Билайн») — 763 (12,7%), у «Мегафона» и «Скартела» — 259 (4,3%).

Всего за последние пять лет количество базовых станций всех стандартов увеличилось на 52%, превысив 1,6 млн единиц, передают "Ведомости".

Сети пятого поколения пока работают точечно, преимущественно в крупных городах. По словам Терлякова, операторы переоформили около 140 из 511 лицензий для оказания услуг 5G в ранее выделенных полосах частот.

Эксперты отмечают, что под определение РЭС 5G попадает не только сама базовая станция, но и радиомодули, активные антенные модули и внутриобъектные станции. При этом фактическое покрытие остается локальным.

Стратегии операторов

В компании Т2 отметили, что их цель отличается от конкурентов: оператор не гонится за количеством новых городов с ограниченной инфраструктурой, а увеличивает покрытие сети 5G в уже запущенных миллионниках. Т2 предоставил клиентам полноценный доступ к технологии сразу после старта. 5G уже воспользовались более 800 тысяч человек, и количество абонентов продолжает расти. Покрытие в запущенных городах (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Красноярск, Волгоград) составляет 40–80%.

При этом компания МТС первой из «большой четверки» включила 5G в Иркутске. 21 октября 2026 года МТС запустила сеть на действующих частотах LTE 2100 МГц. Сеть уже доступна вблизи популярных ТРЦ («Сильвер Молл», «Новый»), в жилых массивах (микрорайон «Крылатый», ЖК «Изумрудный», «Жемчужный»), коттеджных поселках («Хрустальный», Villet) и на промышленных площадках. Сигнал также добивает до населенных пунктов в начале Байкальского тракта — Новой Разводной и Новолисихи.