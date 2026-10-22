ФНС собрала с крупнейших компаний 91 млрд рублей до проверок

За первое полугодие 2026 года бюджет получил 91 млрд рублей от крупнейших компаний по итогам контрольно-аналитической работы — то есть еще до выездных проверок. Это в 3,4 раза больше, чем годом ранее. Данные ФНС приводят «Известия».

«Налоговые органы сегодня видят гораздо больше, чем раньше. Они могут сопоставлять информацию по цепочкам контрагентов, движению денежных средств и хозяйственным операциям компаний», — пояснил доцент Президентской академии Даниил Гоненко.

Число выездных проверок крупного бизнеса выросло на 83%, до 55 (за весь прошлый год — 85). На крупнейших налогоплательщиков с доходом свыше 35 млрд рублей приходится 54% поступлений; в их числе нефтегазовые компании и торговые сети. Даже небольшая доля теневых операций в этом сегменте оборачивается миллиардными потерями для бюджета, отметил Алексей Мошкин из Центра налоговой помощи. По данным Минфина, дефицит бюджета за январь–сентябрь составил 5,2 трлн рублей (2,2% ВВП).

Напомним, что за 2025 год ФНС начислила 6,6 млрд рублей сборов на люксовые автомобили. Это максимум с 2014 года, когда появился налог на роскошь, и на треть больше прошлогодних 4,9 млрд.