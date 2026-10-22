Одну из самых крупных женских консультаций обновили в Иркутске

Женскую консультацию на базе Иркутской городской клинической больницы №8, которая является одной из самых крупных в городе, обновили. Что было сделано, рассказали в региональном правительстве.

Фото: пресс-служба парвительства Иркутской области

На фасаде здания установили логотип женской консультации из брендбука нацпроекта «Семья». Внутренние помещения также оформили в цветах брендбука, выполнили косметический ремонт кабинетов и коридора, установили современную навигацию. Эти работы обошлись в 1,5 млн рублей.

Обновить помещения удалось за счет средств платных услуг и ОМС. Еще 11,5 млн рублей затратили на приобретение аппарата УЗИ экспертного класса. Его используют для проведения первого и второго скрининга беременных.

Сегодня в женской консультации работают 10 участков и 3 кабинета. Для пациенток доступны кабинет КТГ, прием окулиста, терапевта, эндокринолога, малая операционная. Организован сестринский пост доврачебной помощи, где можно оперативно получить необходимые документы и направления.