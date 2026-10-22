Парадокс ИИ: почему сотрудники старше 50 лет стали нужнее зумеров на рынке труда

Как ни странно, в эпоху искусственного интеллекта рынок все больше нуждается не в молодых сотрудниках, а в кадрах старше 50 лет, умеющих работать с нейросетями, в то время как зумерам становится сложнее начать карьеру, пишет РБК со ссылкой на исследования и мнения экспертов.

Почему так происходит

ИИ берет на себя в первую очередь самые простые и рутинные задачи — поиск информации, систематизацию данных, оформление материалов. Это именно то, с чего обычно начинают карьерный путь новички. Из-за этого молодежи все сложнее получить первый практический опыт.

При этом опытные специалисты выигрывают. Они способны замечать ошибки и оценивать качество работы ИИ, принимать решения и видеть контекст. Человек с опытом, который к тому же освоил нейросеть, становится еще востребованнее.

Что происходит в компаниях

В ближайшие пару лет более 40% руководителей компаний (по данным Oliver Wyman) собираются сместить структуру штата в сторону специалистов среднего и старшего уровня, тогда как лишь 17% намерены увеличить долю начальных ролей. Эксперты отмечают, что CEO теперь смотрят на опытных сотрудников как на «драйверов производительности».

Согласно опросу Гарвардского университета, компании, внедряющие генеративный ИИ, существенно сокращают позиции начального уровня, тогда как занятость на старших ролях остается стабильной.

Что на рынке труда

Активное внедрение ИИ трансформировало рынок: спрос на специалистов уровня senior вырос на 26% (по сравнению с 2019–2022 гг.), тогда как количество вакансий для джуниоров упало на 16%. Такая тенденция наблюдается в США и Европе. По данным переписи населения США, доля работников старше 55 лет выросла с 10% в 1994 году до 25% в 2022-м, при этом около половины беби-бумеров уже используют ИИ.

Какие компетенции стали важны

Компании ценят сочетание опыта и технологической адаптивности. Чем активнее бизнес внедряет ИИ, тем важнее становятся:

Лидерство;

Стратегическое мышление;

Креативность и эмпатия;

Умение принимать решения.

От новичков теперь ждут качеств, которые раньше были присущи middle- и senior-специалистам: умения видеть контекст, оценивать результат, брать на себя ответственность, а также навыков наставничества и коммуникации.

Отметим, около 30% рабочих мест в России сталкиваются с риском влияния искусственного интеллекта, однако полная автоматизация пока не грозит стране. В исследовании НИУ ВШЭ отмечается, примерно каждое десятое место подвержено высокому риску. ИИ пока не заменяет людей массово, но меняет структуру задач, атакуя в первую очередь офисных служащих и рутинный ввод данных. При этом макроэкономического эффекта от нейросетей пока нет, отмечает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Спрос смещается к специалистам, управляющим ИИ, а не конкурирующим с ним. На фоне исторически низкой безработицы в 2,1% резерв рабочей силы исчерпан. Внедрение GenAI способно увеличить производительность труда на 1,2 п.п. Доля вакансий с требованиями к нейросетям выросла в 5 раз, охватив маркетинг и дизайн. Рынок входит в фазу структурной перестройки: появляются новые роли — AI-тренеры, промпт-инженеры и разработчики AI-агентов.