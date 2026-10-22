Новости ДОМ.РФ выставил на торги два участка под КРТ на берегу Ангары ДОМ.РФ проведёт два аукциона на право заключения договоров КРТ в Иркутской области — на берегу Ангары (Иркутское водохранилище), в ~11 км от Иркутска, рядом с Байкальским трактом. Район с высоким рекреационным потенциалом, развивается малоэтажное и коттеджное строительство. Лот 1 — деревня Новолисиха, берег Волчьего залива: участок 90,27 га, срок реализации 20 лет;

планируется 160 тыс. кв. м жилья (индивидуальные, блокированные и/или малоэтажные многоквартирные дома);

социальная инфраструктура: детсад не менее 220 мест, школа минимум на 800 мест, спортсооружение не менее 1,1 тыс. кв. м;

приём заявок до 23 ноября, аукцион 28 ноября;

начальная цена — 48,96 млн рублей. Лот 2 — берег Щучьего залива (рядом с Итальянским кварталом, д. 15): участок 34,72 га, срок реализации 12 лет;

планируется 64,2 тыс. кв. м жилья (индивидуальные, блокированные и/или малоэтажные многоквартирные дома);

социальная инфраструктура: детсад не менее 110 мест, школа минимум на 450 мест, спортсооружения 420 кв. м;

приём заявок до 23 ноября, аукцион 27 ноября;

начальная цена — 30,93 млн рублей. Оба проекта работают с соблюдением «зелёного» стандарта для многоквартирного жилья (действует с ноября 2022 года). Всего в Иркутской области у ДОМ.РФ восемь проектов КРТ; на территориях общей площадью 381 га построят около 1 млн кв. м жилья. Четыре проекта (~132 га) уже переданы инвесторам — там строится 345 тыс. кв. м жилья. info4

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