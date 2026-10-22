«День соседа» в Ново-Ямском в Пивоварихе - ваш билет в загородную жизнь!

Хотите прочувствовать атмосферу загородной жизни? Компания «ВСС Дом» приглашает вас 24 октября на праздник «День соседа» в Ново-Ямском! Это шанс увидеть проект своими глазами, пообщаться с застройщиками и даже выгодно приобрести готовый дом!

В этот день вас ждут:

Экскурсии по проекту Ново-Ямской - лично познакомитесь с территорией, а руководитель проекта и застройщики ответят на все ваши вопросы.

Специальные предложения на готовые дома - например, скидка 200 000 рублей на один из домов!

А также:

▪ Угощение

▪ Интерактивные и игровые зоны для гостей всех возрастов.

▪ Мастер-классы для детей - ребята сами спроектируют свой домик и почувствуют себя настоящими архитекторами.

▪ Фотобудка - сделайте кадр на память среди осенних полей.

▪ Костровище - идеальное место, чтобы выдохнуть и согреться, после прогулки на свежем воздухе.

Когда: 24 октября, с 12:00 до 18:00.

Где: Пивовариха, Ново-Ямской, ул. Ивана Пивоварова, 1.

Участие бесплатное, нужна только регистрация: вссдом.рф/sosedi

«День соседа» - это возможность примерить на себя загородную жизнь. Сделайте первый шаг к своему дому мечты!

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