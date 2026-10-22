Пилот показал посадку самолета в Иркутске из своей кабины

Действующий пилот гражданской авиации, летающий на самолете Airbus A320, Андрей Рюмин показал посадку в городе Иркутске. Захватывающим видео он поделился на своей странице в соцсетях.

На кадрах видно, как транспорт постепенно идет на снижение, после чего плавно садится на взлетно-посадочную полосу. Запись сделана с помощью очков, в которые встроена видеокамера: съемка не мешала управлению судном.

Пользователям очень понравились кадры. «Высший пилотаж», – отметила Розалия Давлетбакова.

«Профи. Управление самолетом, как автомобилем, на лайте и с удовольствием», – заметила Юлия Еремеева-Токарева.

«Как красиво и страшно, пилоты просто крутые ребята», – написала Оксана Коротуненко.

Однако не обошлось без критики. «Это, конечно, впечатляет. Но я так и не увидела приличного здания аэропорта. Это тот сарай слева? 20 лет назад, помню, был такой сарайчик… Не уже ли еще новый не построили», – заметила Ольга Стукова.

Напомним, новый аэропорт Иркутска планируют построить. Осенью 2026 года завершили предпроектные работы. Объект появится на площадке «Ключевая». Сейчас идет подготовка к разработке полноценной проектной документации. Ее планируют завершить к 2028 году, после чего приступят к строительству.