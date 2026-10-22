Выдачи кредитов наличными в сентябре стали максимальными за два года

В сентябре 2026 года банки выдали россиянам 2,42 млн кредитов наличными — максимум за два года. Количество выдач выросло на 3% к августу (2,35 млн) и на 53% год к году (1,58 млн). Об этом сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ). При этом объем кредитования снизился на 4%, до 471,94 млрд рублей, хотя в годовом выражении вырос на 50%.

«Сентябрь 2026 года стал переломным для рынка кредитования наличными. Если с января по август объем выдач стабильно рос, то в сентябре он впервые снизился. При этом количество выданных кредитов, наоборот, увеличилось. Ключевой причиной стало заметное падение среднего чека — с 209 до 195 тысяч рублей. Спрос на кредиты продолжает расти: он был искусственно накоплен за последние два года, а ставки стали ниже. Однако возможности банков ограничены: макропруденциальные требования регулятора не смягчаются, а аудитория заемщиков с каждым месяцем становится все более закредитованной, что вынуждает кредиторов одобрять все меньшие суммы», — отметил генеральный директор ОКБ Михаил Алексин.

Средний размер кредита в сентябре опустился до 195 тыс. рублей с 209 тыс. в августе и 199 тыс. годом ранее. Средний срок кредитования сократился до 26 месяцев с 30 месяцем месяцем ранее. Полная стоимость кредита выросла до 28,7% с 27,8% в августе, но осталась ниже прошлогодних 31,1%.