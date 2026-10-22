Страх перед уголовным преследованием стоил жительнице Приангарья 2 млн

35-летняя жительница города Нижнеудинска Иркутской области под давлением мошенников лишилась двух миллионов рублей. Подробности рассказали в региональной полиции.

Сначала преступники связались с матерью пострадавшей, представившись работниками соцзащиты, и под видом оформления пособий получили доступ к паспортным данным семьи. Затем сценарий сменился: женщинам сообщили, что их аккаунт на портале госуслуг взломан, а с счетов якобы уходят деньги на финансирование организаций из недружественных стран.

Испуганных женщин запугали тюремным сроком, пообещав «решить проблему», если те будут беспрекословно выполнять инструкции. Когда аферисты выяснили, что у женщин есть сбережения, они потребовали обналичить их для «проверки казначейством». Когда жертвы начали сомневаться, в ход пошли угрозы.

Опасаясь за мать, женщина сняла два миллиона рублей, приехала в областной центр и оставила пакет с наличными в точке, которую указали преступники.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», проводится расследование.